Le média global Franceinfo fêtera ses 5 ans le 1er septembre 2021 et souhaite recueillir vos témoignages.

Le 1er septembre 2016, Radio France, France Télévisions, France Médias Monde et l'Institut national de l'audiovisuel créaient un média global d'information en continu, présent à la radio, la télévision (canal 27 de la TNT) et en version numérique avec un site web unique et une application mobile. Durant ces cinq années, le nouveau franceinfo a tissé des liens forts avec son public.

Si vous comptez parmi les fidèles de franceinfo, quel que soit le support, si un moment d'antenne ou un moment d'actualité vous a particulièrement marqué, ou si vous avez été interviewé par nos équipes, racontez-nous cette expérience et le souvenir qu'elle vous a laissé dans le formulaire ci-dessous.

Une sélection de témoignages sera mise en ligne et à l'antenne à l'occasion du cinquième anniversaire de franceinfo. Si vous nous le permettez en nous laissant vos coordonnées, nous solliciterons certains d'entre vous pour un témoignage vidéo, diffusé sur les chaînes du groupe France Télévisions.

