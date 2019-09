Une holding pour chapeauter l'audiovisuel public : "Les décisions sur les contenus resteront dans les entreprises", assure Franck Riester

L'ORTF, "c'était le pouvoir qui gérait directement l'information", explique Franck Riester, ministre de la Culture, mercredi 25 septembre sur franceinfo, à propos de la réforme de l'audiovisuel public dévoilée par franceinfo mardi et promise par Emmanuel Macron dès le début de son quinquennat. "Les décisions sur les contenus, les décisions sur les informations resteront dans les entreprises", assure le ministre.

Cette réforme prévoit notamment qu'une holding va chapeauter Radio France, France Télévisions, l'INA et France Médias Monde - qui regroupe la radio RFI et France 24. Arte et TV5 Monde ne feront pas partie de cette holding, à cause de leurs statuts particuliers de coopération internationale.

Une superholding pour répartir le budget global

Cette holding, baptisée France Médias, devra définir les orientations stratégiques et répartir le budget entre chacune des sociétés de l'audiovisuel public, rapportent plusieurs sources syndicales de l'audiovisuel public. En revanche, elle ne gèrera pas les affaires éditoriales de chaque entité. Les actuels patrons de l'audiovisuel public vont devenir des directeurs généraux, sous la houlette du - ou de la - PDG de la superstructure nommé par le conseil d'administration créé pour l'occasion, car l'ensemble des dirigeants de ces entreprises seront nommés par leurs conseils d'administration, et non plus par le CSA.