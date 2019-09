Critiquée pour avoir diffusé en direct un discours islamophobe d'Eric Zemmour, LCI reconnait que "le format" n'était pas "approprié"

A l'unisson avec plusieurs de ses ministres, Edouard Philippe a condamné, dimanche 29 septembre, "les discours nauséabonds" tenus la veille, lors de la "Convention de la droite". Lors de ce meeting politique, organisé à l'initiative de Marion Maréchal, de nombreuses personnalités d'extrême droite sont montées sur scène. Au cœur des critiques : un discours islamophobe très violent du polémiste Eric Zemmour et une chaîne d'information, LCI, qui a diffusé sa prise de parole en direct et en intégralité.

De nombreux internautes et journalistes se sont émus de cette "tribune" offerte par la chaîne d'information au "discours de haine" d'Eric Zemmour. Sur les réseaux sociaux, plusieurs téléspectateurs affirment avoir saisi le CSA après cette séquence.

Être condamné pour provocation à la haine raciale ne compte pas? Si. Pour certains médias, c'est un plus. Zemmour condamné le 20 septembre. Le 25, @CNews , qui l'a écarté pour ce motif en 2014, le recrute pour cette même raison. Le 28, @LCI diffuse son discours de haine. Jusqu'où? https://t.co/DNxEUVWuvk

Irresponsable @LCI qui diffuse en direct le discours d'Eric Zemmour. Il vient d'être condamné pour provocation à la haine contre les musulmans. En 2011, il avait déjà été condamné pour ceci:"La plupart des trafiquants sont noirs et arabes".Visiblement tout ceci ne compte pas.

Le CSA devrait crouler sous les plaintes après la diffusion in extenso sur @CNEWS et @LCI d’un meeting politique d’extrême-droite dans lequel ont été tenus des propos racistes, révisionnistes/pro-nazis et islamophobes. Nombre de ces propos tombent sous le coup de la loi.