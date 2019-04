Communiqué de la Direction de l'Information de France Télévisions

Voici un communiqué de Yannick Letranchant, directeur exécutif de l'Information à France Télévisions.

"Le 12 février, la Direction de l’Information a été informée de rumeurs concernant des comportements inappropriés au sein des équipes de la rédaction numérique de Franceinfo à France Télévisions.

Immédiatement, nous avons diligenté avec la DRH une enquête interne et déclenché une procédure disciplinaire couverte par la confidentialité.

Après six semaines d’enquête et de procédure, la Direction a décidé d’appliquer des sanctions disciplinaires à l’égard de trois collaborateurs : une rupture de contrat de travail et deux mises à pied.

Le journal Libération apporte ce soir des éléments qui n’ont pas été portés à notre connaissance, c’est pourquoi j’ai demandé à ce que l’enquête soit reprise et poursuivie.

Je suis conscient du profond trouble que cette affaire provoque au sein de la rédaction.

Je rappelle que France Télévisions est engagée dans une politique d’exemplarité et de zéro tolérance envers le harcèlement."

Yannick Letranchant, directeur exécutif de l'Information à France Télévisions.