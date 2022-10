Crise énergétique : l'alimentation des chauffe-eau des foyers équipés d'un compteur Linky va être coupée en heures creuses

En pleine crise énergétique, un arrêté publié ces derniers jours autorise désormais Enedis à déconnecter à distance le ballon d'eau-chaude dans plus de quatre millions de foyers dotés d'un compteur Linky. La mesure sera appliquée pendant six mois à compter du 15 octobre.

Pour économiser l'énergie, votre chauffe-eau pourra être mis à l'arrêt à distance par Enedis si vous êtes doté d'un compteur Linky, selon un arrêté publié ces derniers jours. La mesure sera appliquée pendant six mois à compter du 15 octobre. Objectif : éviter de vraies coupures d'électricité. Cependant, la mesure ne fait pas l'unanimité chez les usagers. "Tout le monde doit faire des efforts, de toute façon", estime l'un d'entre eux. "Ça veut dire qu'on n'a pas la mainmise dessus, ils font ce qu'ils veulent", déplore un autre.

Des chauffe-eau coupés en heures creuses

L'alimentation des chauffe-eau sera coupée en heures creuses, entre 12h et 14h. Plus de quatre millions de foyers sont concernés. Les autres équipements électriques ne seront pas touchés, et Enedis assure que les conséquences seront minimes. Si besoin, les usagers pourront même redémarrer leur chauffe-eau manuellement. Un dispositif nécessaire pour l'association de consommateurs UFC-Que Choisir.