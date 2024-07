Les prix des timbres et colis augmenteront de 6,8% en moyenne début 2025, annonce La Poste

Les tarifs d'affranchissement des courriers et colis augmenteront en moyenne de 6,8% au 1er janvier 2025, avec notamment une hausse de 7,8% pour la lettre verte, qui passera à 1,39 euro, contre 1,29 aujourd'hui, a annoncé La Poste mercredi 24 juillet.

Le prix d'une lettre recommandée de 20 g sera porté de 5,36 à 5,74 euros, soit une hausse de 7,1%, a ajouté La Poste, expliquant que "ces évolutions permettent d'assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée dans un contexte d'inflation et de baisse des volumes du courrier".

Les tarifs du service postal universel, qui garantit notamment une distribution six jours sur sept et des tarifs abordables pour les envois les plus courants, avaient augmenté de 8,3% en moyenne début 2024, le timbre vert – au prix inchangé deux années auparavant – passant notamment de 1,16 euro aux 1,29 actuellement en vigueur. En deux ans, il prend donc 19,8%, et la lettre recommandée, 18,8%.