Les prix alimentaires mondiaux se replient légèrement en janvier, selon une agence de l'ONU

Une tendance à la baisse qui se confirme. Les prix mondiaux des denrées alimentaires, après avoir perdu 13,7% en 2023, ont encore reculé en janvier sous l'effet de la baisse des prix des céréales et de la viande, a annoncé vendredi 2 février l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). L'indice des prix des denrées alimentaires calculé par la FAO, qui suit la variation des cours internationaux d'un panier de produits de base, s'est replié de 1% par rapport à décembre. Sur un an, en comparaison avec janvier 2023, il s'est replié de 10,4%.

Il a été lesté notamment par le blé, les prix de la céréale du pain reculant sous l'effet d'une forte concurrence entre pays exportateurs et l'arrivée des moissons dans l'hémisphère sud. Le coût du maïs a aussi baissé, avec le début de la récolte en Argentine et des stocks plus importants que prévu aux Etats-Unis. L'indice des prix des céréales a perdu 2,2% en janvier, tandis que celui sur la viande a reculé pour le septième mois consécutif, de 1,4%. "L'abondance de l'offre des principaux pays exportateurs a fait baisser les prix internationaux de la viande de volaille, de bovins et de porcins", relève la FAO.