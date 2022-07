Le monde s'éloigne de son objectif d'éradiquer la faim en 2030, prévient l'ONU

"Nous devons tirer le signal d'alarme." L'objectif d'éliminer la faim en 2030 s'éloigne dangereusement, ont prévenu cinq agences internationales œuvrant pour la sécurité alimentaire, mercredi 6 juillet à l'ONU.

"Le monde s'éloigne de son objectif d'éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030", prévient l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en référence à l'objectif de développement durable de l'ONU "Faim Zéro".

"Entre 702 et 828 millions de personnes ont été touchées par la faim en 2021", soit environ 9,8% de la population mondiale, soulignent dans un rapport conjoint la FAO, le Fonds international pour le développement de l'agriculture (Fida), l'Unicef, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cela représente 46 millions de personnes de plus qu'en 2020, et 150 millions de plus qu'en 2019.

Près de 700 millions de personnes touchées en 2030

Plus largement, 2,3 milliards de personnes ont souffert d'insécurité alimentaire grave ou modérée à un moment de l'année 2021. Cela signifie qu'elles n'ont pas eu accès à une alimentation adéquate, ou qu'elles ont eu des difficultés à se nourrir pendant certaines périodes.

D'ici la fin de la décennie, quelque 670 millions d'humains devraient toujours souffrir de la faim, "un nombre similaire à 2015", lorsque cet objectif a été fixé par la communauté internationale.

Les cinq organisations internationales "tirent le signal d'alarme" face à "l'intensification des principaux moteurs d'insécurité alimentaire et de malnutrition : les conflits, les évènements climatiques extrêmes et les chocs économiques".