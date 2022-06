Pour se faire une idée de ce que sera l'aide versée à la rentrée aux plus modestes qui font face à la hausse des prix, il faut regarder en arrière, selon Gabriel Attal, ministre des Comptes publics. "Dans l'année 2020, pendant la crise Covid, on a eu l'occasion de verser par deux fois une aide exceptionnelle pour les familles les modestes", à savoir "les familles qui étaient aux minimas sociaux, je crois que quatre millions de familles avaient été concernées", a indiqué Gabriel Attal, vendredi 10 juin sur franceinfo. "Je ne peux pas vous faire d'annonce ici, mais je pense que c'est une bonne référence de ce qu'on est capables de faire", a-t-il ajouté.

"On s'adapte aussi à la situation familiale puisque la Première ministre l'a dit, le nombre d'enfants dans le foyer sera évidemment comptabilisé pour le versement" de cette aide, explique Gabriel Attal. En 2020, "je crois que c'était 150 euros pour les parents et puis ensuite 100 euros par enfant". "Je ne vous dis pas que c'est ce qui sera fait", a-t-il toutefois prévenu. Les détails "seront présentés dans le cadre du projet de loi pouvoir d'achat, dans les prochaines semaines", a-t-il rappelé.

Inflation : une indemnité pour les foyers les plus modestes ➡️ "L'inflation en France est élevée mais elle est la plus faible de la zone euro", insiste le ministre du Budget.

Le chèque alimentation pour 2023

La Première ministre a déjà indiqué que cette aide sera versée directement sur le compte des Français concernés. Depuis, la Fondation Abbé-Pierre s'est demandée, sur franceinfo, si tous ceux qui peuvent y prétendre à cette aide pourraient en bénéficier. "Je ne doute pas qu'en lien avec mes collègues en charge des solidarités, on trouvera des solutions pour évidemment accompagner les sans-abri", a assuré Gabriel Attal.

Quant au "chèque alimentation", dont "l'objectif est d'accompagner des Français qui n'ont pas les moyens de s'alimenter en produits bio et locaux", le gouvernement "veut qu'il voie le jour", a-t-il affirmé. "Bruno Le Maire a eu l'occasion de le dire, on n'a pas encore trouvé la solution technique qui permet de garantir que cette aide bénéficie évidemment aux Français qui en ont besoin, mais aussi à nos producteurs locaux et bio", a-t-il indiqué. Le gouvernement "espère pouvoir présenter cette mesure en 2023".