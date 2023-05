Inflation : malgré l'opération du gouvernement, les prix ont "légèrement augmenté" dans trois enseignes, selon l'UFC-Que Choisir

D'après l'association de consommateurs, Intermarché, Casino et Système U auraient revu à la hausse le prix des produits étiquetés "trimestre anti-inflation". Le ministère de l'Economie conteste ces chiffres.

Bataille de chiffres dans les rayons des supermarchés. Les produits étiquetés "trimestre anti-inflation" de trois des cinq enseignes participant à ce dispositif lancé en mars par le gouvernement ont "légèrement augmenté" entre le 23 mars et le 10 mai, a affirmé l'UFC-Que Choisir lundi 15 mars. De son côté, le ministre de l'Economie conteste un chiffrage qui repose sur "une méthodologie malhonnête" de l'association de consommateurs.

Sur son site, l'UFC-Que Choisir affirme qu'"en moyenne, les prix ont légèrement augmenté chez Intermarché (hausse moyenne de 1,5%), Casino (hausse de 1,4%) et Système U (hausse de 1%), et ils sont restés stables chez Carrefour". "La seule enseigne qui enregistre un recul ténu est Auchan (baisse de 0,3%) – mais c'est elle qui avait auparavant accusé la plus forte hausse", poursuit l'association.

Bercy évoque 13% de baisse

Sur BMFTV, Bruno Le Maire a démenti les chiffres de l'association de consommateurs. Selon le ministre de l'Economie, "il faut comparer les prix avant le 15 mars et les prix après le 15 mars", date du début de l'opération "trimestre anti-inflation" lancée par le gouvernement, alors que l'association compare les tarifs "à partir du 23 mars". Bruno Le Maire estime ainsi que les prix des produits concernés par l'opération ont "baissé de 13% en moyenne".

"Le trimestre anti-inflation a été un vrai succès, les distributeurs ont pris sur leurs marges très largement pour le financer. C'est pour cela que l'on souhaite une prolongation au-delà du 15 juin", a ajouté le ministre de l'Economie. Dans un communiqué, Intermarché a réagi en assurant que "75% [des produits de sa sélection anti-inflation] ont vu leur prix baisser de 8% environ" mais que "pour le dernier quart, les prix sont soit égales soit en légère hausse".