Bruno Le Maire annonce un "trimestre anti-inflation" dans les supermarchés jusqu'en juin pour garantir "les prix les plus bas possibles" sur une sélection de produits

Les produits concernés seront choisis librement par les distributeurs, précise le ministre de l'Economie, lundi matin.

Bruno Le Maire a annoncé, lundi 6 mars, un "trimestre anti-inflation" dans les supermarchés jusqu'en juin. "Cet accord permettra d'avoir les prix les plus bas possibles sur un certain nombre de prix du quotidien pendant une durée d'un trimestre", explique le ministre de l'Economie. Les produits concernés seront "librement choisis par les distributeurs". "Ce niveau de prix le plus bas possible sera pris sur les marges des distributeurs", précise-t-il. Cette opération leur coûtera "plusieurs centaines de millions d'euros", selon le locataire de Bercy. "A l'issue de ce trimestre, nous referons un point avec les distributeurs et nous demanderons aux grands industriels de renégocier leurs prix avec la grande distribution".

Le gouvernement compte en outre déployer dans les prochains mois un "chèque alimentaire" pour les ménages les plus modestes. "L'expérimentation" se fera "dans les prochains mois" à "l'échelle territoriale".

L'inflation du panier de courses franceinfo / France Bleu a augmenté sur un mois pour atteindre 16,58% sur un an, entre février 2022 et février 2023.