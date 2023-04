Reportage A Denain dans le Nord, la mairie propose des chèques anti-inflation aux habitants, sans condition de ressources

C'est la deuxième année que la ville de Denain dans le Nord, l'une des plus pauvres de France, met en place cette opération.

Un coup de pouce bienvenu en ces temps d'inflation, notamment des prix de l'alimentaire : la ville de Denain dans le Nord, l'une des plus pauvres de France, offre à tous les habitants qui le souhaitent, sans condition de ressources, la possibilité de bénéficier d'un chéquier de 50 euros en bons d'achat. La seule condition est de les dépenser chez les commerçants de la ville. L'initiative, proposée l'année dernière pour la première fois (75% de la somme étaient des dépenses alimentaires), connaît encore le succès dans la commune de 20 000 habitants.

La commune compte plus de 30% de chômeurs

Energique et souriante, c'est Anne-Lise Dufour-Tonini, la maire de Denain, qui accueille les habitants venus retirer leur chéquiers dès l'ouverture de l'hôtel de ville, à 9 heures. "Je vais aller chez le coiffeur", confie Geneviève avec un rire joyeux, "Il faut se faire belle ! Et c'est mieux quand c'est gratuit, c'est sûr. C'est un petit coup de pouce." Cette année encore, l'intiative est plébiscitée dans cette commune qui compte plus de 30% de chômeurs et de nombreux travailleurs pauvres. Parmi eux, il y a Jean-Marie qui confie que, même avec son salaire d'agent de sécurité, "c'est dur." Et il ajoute : "Vu l'inflation, ce chèque va me servir à acheter de l'alimentaire forcément ... Essentiellement au niveau de la boucherie."

D'autant que l'opération est organisée pendant le Ramadan et les fêtes de Pâques. "À Denain, la période de Pâques, c'est le carnaval", explique Anne-Lise Dufour-Tonini, "C'est le moment où les Denaisiens qui ont quitté la commune reviennent en famille. Ce chèque va permettre aux familles de se réunir et de prendre un repas ensemble, de manière très conviviale et aidés par la ville."

Il y a 20 500 habitants à Denain, ça fait 7 250 foyers et là, il y a 6 500 personnes qui se sont inscrites. Ce coup de pouce de 50 euros, c'est une bouffée d'oxygène." Anne-Lise Dufour-Tonini, maire de Denain franceinfo

Juste en face de l'hôtel de ville, on retrouve Raymonde à la caisse de la boucherie L'Orientale. "Ces 50 euros ça va bien aider pour des choses qu'on a pas l'occasion de s'offrir et qu'on va se permettre au moins une fois : des légumes, de la viande", témoigne la Denaisienne. Et quand on l'interroge sur le montant de sa pension de retraite, elle répond, amère : "Elle est minable, comme tous." Pour Lakhtar, l'épicier, ce chèque est aussi une bouffée d'air frais qui lui permet d'engranger "entre 10 et 20% de recettes en plus." Et il raconte : "Les gens se font plaisir, ils commandent des gigots, des rôtis de bœufs."

Fabrice Chiareri est bijoutier et trésorier de l'union des commerçants de Denain. "Nous sommes 80 commerçants à pouvoir récolter ces fonds", décrit-il, "L'alimentaire est prioritaire mais sur un ensemble, tout le monde en ressent les bénéfices." La mairie de Denain songe déjà à reconduire cette aide l'année prochaine.