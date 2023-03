Pauvreté : des associations appellent à une revalorisation des minima sociaux au-dessus de l'inflation le mois prochain

Une trentaine de structures demandent au gouvernement des "mesures structurelles" pour réduire la précarité, comme la généralisation de la tarification sociale des cantines scolaires.

La prochaine revalorisation des minima sociaux, le 1er avril, doit absolument être supérieure à l'inflation : c'est ce qu'a plaidé lundi 13 mars un collectif associatif de lutte contre la pauvreté, qui appelle le gouvernement à "répondre immédiatement" à l'"urgence sociale" entraînée par la hausse des prix pour les plus modestes. La nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté, que le gouvernement doit présenter prochainement, doit également comprendre des "mesures structurelles" pour réduire la précarité, a souligné dans un communiqué le collectif Alerte, qui compte 34 fédérations et associations.





Les pouvoirs publics doivent notamment aider les plus modestes à payer leurs factures d'énergie, généraliser la tarification sociale des cantines scolaires, ou encore permettre aux demandeurs d'asile de travailler dès le dépôt de leur demande, plaide ce collectif. "Déjà affaiblis par la crise sanitaire, les ménages démunis subissent l'inflation de plein fouet. Comme souvent, c'est dans un silence angoissé qu'ils endurent de nouvelles privations", a déploré le Secours catholique dans un autre communiqué.

Des "arbitrages forcément impossibles" pour les plus démunis

Avec 5 euros par personne et par jour "pour toutes les dépenses du quotidien", les plus démunis sont confrontés à des "arbitrages forcément impossibles", et doivent choisir entre "se nourrir, se déplacer ou se chauffer", résume le Secours catholique.

Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, a récemment décliné les détails d'un programme dénommé "Mieux manger pour tous", doté de 60 millions d'euros, et qui vise à aider les réseaux d'aide alimentaire à s'approvisionner en produits de qualité. Mais pour le Secours catholique, ce type de mesures est "très loin d'apporter une réponse aux millions de ménages obligés de réduire chaque semaine le contenu de leur caddie".