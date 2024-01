Négociations commerciales : après la fin d'un premier round, l'industrie alimentaire s'attend à "une stabilisation des prix"

Ce premier round concernait les fournisseurs réalisant moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le second round s'achèvera le 31 janvier.

"Raisonnablement, on peut dire qu'il va y avoir une stabilisation des prix", anticipe Jean-Philippe André, le président de l’Association nationale des industries alimentaires, mardi 16 janvier sur France Inter. Les négociations entre les enseignes de supermarchés et une partie de leurs fournisseurs de l'agro-industrie se sont achevées lundi soir. "On n'a pas les résultats définitifs", précise-t-il toutefois.

"Je pense qu'on va arriver à une stabilisation qui devrait se jouer entre 0, 2 et 3%", détaille celui qui est à la tête de la principale organisation représentative des agro-industriels. "Il peut y avoir des baisses pour tous les produits qui ont dans leur composition du blé, de l'huile de colza ou de tournesol. La volaille va continuer à baisser", ajoute-t-il.

Négocier avec des marques "installées" est plus compliqué

Par ailleurs, il "invite" les distributeurs "à accepter l'idée que, lorsque vous avez une marque installée depuis très longtemps, la négociation est plus compliquée, simplement parce que ce sont des marques qui sont demandées par les consommateurs". Un message pour Carrefour, qui a suspendu la vente des marques du groupe Pepsico pour protester contre la hausse des prix réclamés par l'industriel.

Le premier round des négociations commerciales, qui s'est terminé lundi soir, concernait les fournisseurs réalisant moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le second, avec les plus gros fournisseurs, s'achève au plus tard le 31 janvier.