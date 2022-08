"L’inflation forte va continuer à augmenter jusqu’à la fin de l’année", affirme Bruno Le Maire

Alors que députés et sénateurs ont trouvé un accord sur le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat en commission mixte paritaire, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avance que l'inflation "va continuer à augmenter jusqu'à la fin 2022". "J'ai bon espoir qu'au début de l'année 2023 (...) on ait un reflux de l'inflation", a-t-il déclaré sur RTL, jeudi 4 août.

Inflation ️ @BrunoLeMaire au micro de @JeromeFlorin sur #RTL : "Elle va continuer à augmenter jusqu'à la fin 2022. J'ai bon espoir que début 2023 on aura un reflux de l'inflation." pic.twitter.com/77y0uSrOrf — RTL France (@RTLFrance) August 4, 2022

Ce n'est pas une certitude, a-t-il tempéré. "Cela dépend de ce qui va se passer en Ukraine, des décisions qui seront prises sur le gaz", a ajouté le ministre. La situation, encore floue, pourrait s'améliorer d'ici la fin de l'année car, selon Bruno Le Maire nous aurons "diversifié les approvisionnements énergétiques", "trouvé du gaz ailleurs", "trouvé du pétrole ailleurs".

L'inflation en France a encore progressé en juillet, atteignant 6,1% sur un an, selon les estimations publiées fin juillet par l'Insee. Elle augmente de 0,3 point par rapport à juin, et n'avait jamais été aussi élevée depuis 1958. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3%, un rythme moins élevé qu'entre mai et juin (+0,7%).