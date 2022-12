Vidéo Panier franceinfo : pourquoi notre sélection de produits de consommation courante a augmenté de 14% en un an

Article rédigé par franceinfo Radio France

Le panier franceinfo, une sélection de 37 produits alimentaires et d'hygiène de base élaborée et mesurée avec NielsenIQ, coûte 100,70 euros : c'est 12 euros de plus qu'il y a un an. Nos explications avec Daniel Ducrocq, vice-président distribution Europe pour NielsenIQ.

Cent euros et soixante-dix centimes : c’est le prix moyen en novembre 2022 du panier que lancent lundi 5 décembre franceinfo et France Bleu, en partenariat avec NielsenIQ. Il affiche une inflation de 14% sur un an, soit +12 euros sur les douze derniers mois. Cela confirme que l'inflation du ticket de caisse est bien plus forte que l'inflation générale donnée par l’Insee (+6,2%). >> INFOGRAPHIE. Inflation : découvrez le prix du panier de courses de franceinfo dans votre département Ce panier, composé de 37 produits alimentaires et d’hygiène du quotidien a été constitué avec les experts de NielsenIQ pour refléter au mieux les habitudes de consommation des Français. Il est composé de produits de plusieurs catégories – premiers prix, produits distributeurs, produits de marque – qui correspondent là aussi aux habitudes de consommation des Français concernant chaque produit. Pourquoi la hausse des prix des produits du panier franceinfo est supérieure à l'inflation ? Pourquoi les marques premier prix et distributeurs, a priori celles que les Français les plus modestes achètent, sont celles qui augmentent le plus ? Pourquoi l'inflation est-elle plus forte dans les départements où les prix étaient déjà élevé ? Les explications de Daniel Ducrocq, vice-président distribution Europe pour le cabinet d’études NielsenIQ.