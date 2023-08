Richard Ramos soutient la demande de blocage des prix des produits de première nécessité faite par la Nupes. Il est persuadé que la stabilisation apparente des prix n'est "qu'une parenthèse" et alerte sur "certains industriels [...] qui se goinfrent".

"Il faut inventer une sécurité sociale de l’alimentation", a lancé lundi 7 août sur franceinfo Richard Ramos, député MoDem du Loiret, alors qu'il est toujours difficile pour les Français de faire leurs courses en raison de la hausse des prix de l'alimentation ces derniers mois.

>> INFOGRAPHIES. Panier de courses franceinfo : le pic de l'inflation est passé, les prix commencent à baisser (timidement) sur certains produits

Une stabilisation semble se mettre en place. Pour le deuxième mois de suite, le total du panier de courses franceinfo/France Bleu, en partenariat avec le cabinet NielsenIQ, n'augmente presque pas. La stabilisation des prix "est une parenthèse", a estimé Richard Ramos. "Les études montrent que le riz, dans les mois qui viennent, pourrait augmenter (...) Il va falloir faire très attention. Ceux qui ont le moins d’argent en France, à quelques euros près, n’arrivent plus à faire leurs courses. On a une stabilisation mais c'est momentané."

"Orienter une vraie politique d'une alimentation saine et durable"

Le blocage des prix sur les produits de première nécessité a été demandé par la Nupes au printemps. Une demande soutenue par Richard Ramos. "Je suis pour qu'on donne aux plus pauvres les moyens de manger correctement. Cela aura un coût et il faut qu'on l'assume." Le député pense "au pain, aux pâtes, au riz, au jambon blanc". "Il faut inventer, comme à l’après-guerre, une sécurité sociale de l’alimentation", propose-t-il.

"Il faut protéger les pauvres. Quand on achète les produits aux prix les plus bas, il y a plus de sel, de sucre, de gras. On a donc des prix qui montent et des gens qui vont vers des produits dangereux pour leur santé." Richard Ramos, député MoDem du Loiret à franceinfo

Bruno Le Maire avait abordé la possibilité d'un chèque alimentaire pour aider les personnes en difficulté, mais il n'a pas été mis en place. "On en a marre de l'urgence. Il faut construire demain une alimentation qui permette de nourrir les Français", a estimé Richard Ramos. Pour aider rapidement les Français, "il faut que, quand les gens travaillent, on augmente les salaires. Si on baisse les prix de l'alimentation, on aura des prix qui ne valent rien. Il faut orienter une vraie politique à 20 ans d'une alimentation saine, sûre, durable, pour les plus pauvres. Il faut faire attention sur certains industriels parce qu’il y a des gens qui se goinfrent", a insisté Richard Ramos.