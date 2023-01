Inflation : pourquoi le prix des conserves de petits pois flambe-t-il ces derniers mois ?

Les mauvaises récoltes et la hausse des coûts de production expliquent, en partie, une augmentation de 21% en un an.

"Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend ?" Si la blague des enfants sur le "petit pois dans l'ascenseur" peut faire sourire, en revanche, on peut aussi parler de la mauvaise blague du prix des conserves du légume. Car l'inflation a aussi des conséquences sur les petits pois. C'est un des produits qui ont le plus augmenté l'année dernière, entre décembre 2021 et 2022. La boîte de conserve de petits pois est 21% plus chère, selon le prix du panier de courses franceinfo, en partenariat avec France Bleu et le cabinet NielsenIQ. Tous les mois, nous faisons les courses pour suivre l'évolution des prix de 37 produits du quotidien, alimentaires et d'hygiène, département par département.

Pour expliquer cette augmentation, il faut d'abord aller dans les champs, où la récolte débute mi-juin. Mais cette année, à cause des épisodes de sécheresse et de canicule, une partie des petits pois, qui sont très fragiles, n'ont pas résisté. En moyenne, les producteurs ont perdu jusqu'à 20% de leur récolte. "On a perdu jusqu'à 50 % du rendement en fin de saison, c'est-à-dire toute la période de fin de récolte, tous les semis qui ont été faits à partir du 25 avril", se désole Eric Legras, maraîcher dans les Hauts-de-France, qui n'a pas été épargné. "C'est 20 % à 30 % de notre production de l'année."

Un prix qui va continuer de grimper en 2023

Le maraîcher explique même que certains ont décidé d'abandonner le petit pois au profit d'autres légumes plus résistants. Résultat : les usines en ont reçu beaucoup moins que l'année dernière. Comme la demande des consommateurs est restée la même, le prix de vente a mécaniquement augmenté.

De leur côté, les industriels doivent aussi répercuter la hausse de leurs coûts de production. "Les prix du métal, pour mettre en conserve, ont aussi augmenté. En plus, il y a l'augmentation du gazole, de l'électricité et du gaz", affirme Luc Desbuquois, qui fait partie de l'interprofession des légumes en conserve. "Il y a du personnel, qui lui aussi coûte plus cher aujourd'hui. Donc ça contribue aussi à l'augmentation du prix du petit pois." Le prix des conserves devrait encore augmenter, au moins jusqu'à l'an prochain, selon lui.