Inflation : la galette des rois sera plus chère cette année

M. Bonfils, J. Morch, A. Nichon, C. Calmels

La galette des rois n'échappe pas à l'inflation. Les prix des matières premières utilisées par les boulangers ont flambé.

Après les bûches, les premières galettes des rois font déjà des heureux. Mais cette fois-ci, il faudra débourser un peu plus pour les déguster. Une légère hausse des tarifs nécessaire pour compenser l'inflation. "On a été touché au niveau de l'électricité, du coût des matières premières, qui ont facilement triplé. On a été contraint de projeter cette augmentation sur nos produits, en minimisant quand même pour que cela reste accessible à tous", explique Raphaël Galtier, responsable de la pâtisserie Scholler.



Les prochains mois incertains



Du côté d'un autre artisan, le prix des galettes a augmenté de 10% en moyenne. Si Laurent Avinens est encore peu touché par l'inflation, les prochains mois sont incertains. "2022, c'est surtout les beurres qui ont augmenté d'environ 50% et la farine en moyenne de 20%", souligne le professionnel, qui précise : "C'est surtout en 2023 où je pense qu'on va réellement avoir de l'inflation." Le gouvernement a promis des aides adaptées prévues dès ce début d'année.