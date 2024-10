Inflation : l'administration Biden est-elle responsable de l'augmentation des prix aux États-Unis comme l'affirme Donald Trump ?

Dans sa course à la Maison Blanche contre Kamala Harris, Donald Trump a un nouveau sujet de prédilection : "L'inflation est un désastre. Le cauchemar inflationniste de Kamala continue à coûter chaque mois à la famille américaine moyenne". Selon l'ancien président, les prix auraient explosé en raison de la politique de Joe Biden et de sa vice-présidente. Il diffuse même des visuels d'infographie représentant des produits alimentaires de base qui auraient grimpé en flèche sous le mandat de Joe Biden.

Dans sa course à la Maison Blanche contre Kamala Harris, Donald Trump a un nouveau sujet de prédilection : "L'inflation est un désastre. Le cauchemar inflationniste de Kamala continue à coûter chaque mois à la famille américaine moyenne". Selon l'ancien président, les prix auraient explosé en raison de la politique de Joe Biden et de sa vice-présidente. Il diffuse même des visuels d'infographie représentant des produits alimentaires de base qui auraient grimpé en flèche sous le mandat de Joe Biden.

Certes, les produits alimentaires aujourd'hui sont 20 % plus chers que sous le mandat de Donald Trump. À titre d'exemple, une douzaine d'œufs coûte deux dollars de plus et la brique de lait a augmenté d'un dollar. De plus, l'inflation a atteint un pic de 9,1 % en juin 2022, du jamais vu depuis 40 ans. Il est vrai aussi que l'administration Biden endosse une responsabilité dans ce pic de l'inflation. En cause : son plan de relance post-Covid qui a été exceptionnellement généreux. Pour l'économiste et président de l'American Action Forum, Douglas Holtz-Eakin, cela ne fait aucun doute : "Je pense qu'ils ont une certaine part de responsabilité. Ils ont pris cette grande mesure. On a donné des chèques aux Américains, on leur a donné beaucoup d'argent à dépenser alors qu'il y avait peu de biens disponibles en raison de la pandémie, et il y a eu ce gros stimulus qui a fait grimper l'inflation".

Une crise mondiale de l'inflation ?

Mais les économistes que nous avons contactés s'accordent à dire que cette inflation est une tendance mondiale. Donald Trump oublie aussi de dire que, depuis deux ans, l'inflation est en baisse aux États-Unis. Surtout, elle n'a en réalité pas été catastrophique pour le pouvoir d'achat des Américains car pendant que les prix s'envolaient, les salaires ont grimpé eux aussi. "La reprise américaine s'est accompagnée d'une baisse du taux de chômage assez importante avec des personnes qui ont potentiellement quitté assez facilement leur travail pour en retrouver un autre et probablement au passage bénéficier d'augmentation de salaire", juge l'économiste à l'OFCE Christophe Biot. Depuis la pandémie, les prix ont augmenté de plus de 20 % et les salaires de plus de 23 %, un bilan que Donald Trump se garde bien de mentionner.