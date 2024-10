Présidentielle américaine : le pouvoir d'achat au coeur de la campagne

Les États-Unis restent soumis à la pression de l'inflation. Les prix dans les supermarchés ont augmenté pendant le mandat de Joe Biden.

La course à la Maison-Blanche entre Kamala Harris et Donald Trump, le sujet de prédilection est l’inflation. Selon l’ancien président américain, les prix auraient explosé en raison de la politique de Joe Biden et de sa vice-présidente. L’équipe de Donald Trump partage des visuels des produits alimentaires de base qui auraient grimpé en flèche sous leur mandat.

Une inflation inédite depuis 40 ans

Les produits alimentaires aux États-Unis sont effectivement aujourd'hui 20 % plus cher que sous le mandat de Donald Trump. Près de deux dollars de plus pour une douzaine d’oeufs quand la brique de lait a augmenté d'un dollar. Une inflation qui a atteint un pic de 9 % en juin 2022. Du jamais vu depuis 40 ans. La politique de Joe Biden a une responsabilité dans ce pic de l’inflation. En cause : son plan de relance post-Covid, exceptionnellement généreux. Mais les économistes s’accordent pour dire que cette inflation est une tendance mondiale.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus