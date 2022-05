Inflation et pauvreté : "l'augmentation est nette, elle est sévère", s'alarme Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire

Avec l'inflation, de plus en plus de personnes en difficulté doivent se tourner vers les associations de solidarité, pour s'en sortir.

L'inflation a atteint 4,8% sur un an en avril, après 4,5% en mars, un niveau inégalé depuis 1985, a indiqué l'Insee. Les ménages les plus modestes sont directement touchés et les associations tirent le signal d'alarme. "Dans nos structures, on n'a pas vu la population diminuer. En revanche, l'augmentation est nette, elle est sévère", s'alarme vendredi 13 mai sur franceinfo, Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire.

Une situation qui l'inquiète "très sérieusement". "Le Secours populaire est sur 1 300 lieux, vous pouvez multiplier cette inquiétude par 1 300", ajoute-t-elle. Une angoisse qui provoque, selon la secrétaire générale du Secours populaire, "la peur et un climat préoccupant".

Nouveaux bénéficiaires

Parmi les bénéficiaires du Secours populaire, des habitués, qui n'arrivent pas à s'en sortir mais aussi "de nouvelles personnes". "Quand on a deux salaires et qu'on ne s'en sort pas, imaginez ce qui se passe pour une mère célibataire". Henriette Steinberg remarque également la présence de plus en plus importante de travailleurs à temps partiel, "à temps contraints".

Le gouvernement a promis une loi de finances rectificative "pouvoir d'achat", juste après les élections législatives. Mais Henriette Steinberg prévient, "la quantité des Français en difficulté va être plus importante que ce qui a été anticipé". "Il faut trouver des mesures qui soient sur la durée, il faut arrêter de procéder au coût par coût, cela amplifie l'inquiétude", conclut-elle.