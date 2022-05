Secours populaire : de plus en plus de familles dans le besoin

Des fleurs, des fraises, des avocats… Ce sont des invendus. A Cornebarrieu (Haute-Garonne), comme chaque matin, une équipe du Secours populaire vient récupérer ces produits. Ils pourront servir à des familles en difficulté. La tournée des supermarchés permet aux associations de constituer leur stock. "Pour ce matin, c’est dans la moyenne basse. Mais c’est très variable", confie Philippe Beaulieu, bénévole.

"La vie est très chère"

Au Secours populaire de Colomiers, on accueille régulièrement plus de 1 400 familles. Depuis le mois de janvier, elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à l’association. Une hausse de plus de 10 % en seulement quelques mois. "La vie est très chère, que ce soit au marché, dans les magasins, tout a augmenté", précise Atika, une bénéficiaire et bénévole du Secours populaire. En France, l’indice des prix à la consommation a augmenté de près de 5 % en un an.