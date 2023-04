Inflation : en Belgique, le prix des moules-frites s’envole

Durée de la vidéo : 2 min.

France 3

Article rédigé par L. Marron, C. Bres, R. Chartier - France 3 France Télévisions

Plat phare du plat pays, les moules-frites deviennent de plus en plus chères à cause de l’inflation. En Belgique, aucun bouclier tarifaire n’est mis en place.

S'installer à table à La Panne a rarement été aussi coûteux. Un menu chacun pour deux personnes avec moules-frites et soda coûte désormais 60 euros. Alors pour continuer à se faire plaisir, chacun sa stratégie. “On ne vient pas très souvent à la mer, donc on accepte de jouer le jeu”, avance un touriste belge. “On a pris un apéritif, un plat et le dessert, ce n’est même pas sûr qu’on en prenne”, avoue un autre. Des prix à la carte en hausse, conséquence de l’inflation. En Belgique, il n’y a, en effet, aucun bouclier tarifaire. Des produits alimentaires 20 % plus chers Ces derniers mois, les produits alimentaires sont 20 % plus chers, y compris à l’achat pour les restaurateurs. Alors, forcément, l'addition des moules-frites a augmenté. “Tout a augmenté, l’électricité c’est fois 2 ou fois 3. D’autres produits prennent 10 ou 20 %. Ça se répercute inévitablement sur le client”, note Arnaud Delree, responsable d’un restaurant à La Panne.