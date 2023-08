Inflation : "Avant de demander un moratoire sur la loi, appliquons-la !", lance le député Renaissance Frédéric Descrozaille

L'auteur de la loi Egalim 3 répond au PDG de Carrefour qui a annoncé son intention de demander un moratoire sur la loi qui porte son nom.

"Avant de parler de moratoire sur la loi, appliquons-la !", répond au PDG de Carrefour Frédéric Descrozaille, député Renaissance du Val-de-Marne et auteur de la loi Egalim 3, mardi 29 août sur franceinfo. Quelques heures avant, Alexandre Bompard avait indiqué sur franceinfo qu'il allait demander au ministre de l'Économie Bruno Le Maire un moratoire "d'un an sur l'application de la loi Descrozaille" votée en mars dernier.

Une demande que critique Frédéric Descrozaille. "Sur l'article qui concerne le droit applicable français, la grande distribution ne l'applique pas, elle s'assied dessus", s'insurge-t-il. Le député Renaissance rappelle que cette loi issue des États généraux de l'Alimentation "plafonne les promotions à 34% en valeur et à 25% en volume", or actuellement "on est à -19%". Frédéric Descrozaille considère donc que la grande distribution "peut faire davantage de promotions sur plus de références". "La loi permet de faire des promo à -25, -30%, ils n'ont qu'à les faire", soutient le député du Val-de-Marne.

Par ailleurs, Frédéric Descrozaille ne "croit pas nécessairement" qu'il faille lancer de nouvelles négociations entre les distributeurs et les industriels.