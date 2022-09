Énergie : la hausse du prix du gaz va-t-elle entraîner une pénurie de yaourts ?

B. Briffaut, C. Dewaegeneire, C. Hilary, C. Beauvalet

Parmi les produits qui risquent d'augmenter, voire disparaître des rayons des supermarchés cet hiver, figurent les yaourts et autres produits laitiers. En cause : l'explosion du prix du gaz.

D'une usine située à Jouy (Yonne), sortent 42 marques de yaourts. C'est donc l'une des plus importantes de France. Toutefois, elle craint de devoir arrêter sa production, car en cas de coupure de gaz, il sera impossible de fabriquer ces produits. "Si on a plus de gaz, on ne peut plus pasteuriser le lait à réception, si on ne peut plus pasteuriser le lait à réception, on ne peut plus recevoir", explique Patrick Falconnier, directeur d'Eurial ultrafrais.

Une pénurie à craindre ?

Un arrêt de la production par manque d'énergie serait du jamais vu dans cette usine, qui emploie plus de 400 personnes, et qui travaille surtout pour la grande distribution. Ces produits sont fabriqués pour être vendus dès le lendemain. Alors, faut-il craindre une pénurie de yaourts dans les supermarchés ? Les consommateurs rencontrés par France 2 ne semblent pas très inquiets. Pour rappel, la France est le deuxième plus gros consommateur mondial de yaourts derrière les Pays-Bas.