Économie : l'inflation devrait connaître un pic "d'ici juin" avant de "commencer à décroître", déclare le gouverneur de la Banque de France

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2, jeudi 9 février.

Jeudi 9 février, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2. Il revient tout d'abord sur l'inflation, alors que son taux a atteint 6 % en janvier sur un an, selon une première estimation de l'Insee. "Nous devrions connaître le pic de cette inflation dans le semestre, et l'inflation va commencer à décroître en France à partir de la mi-année", indique François Villeroy de Galhau, qui estime que le pic d'inflation devrait arriver "d'ici juin" et "peut-être même avant".

Une croissance estimée en moyenne à 0,3 % pour 2023

"Nous allons ramener l'inflation vers 2 % d'ici la fin de l'année prochaine ou début 2025", poursuit François Villeroy de Galhau. 2 %, "c'est la définition que nous donnons de la stabilité des prix", précise le gouverneur de la Banque de France. François Villeroy de Galhau exclut à ce stade une récession en 2023, "sauf évidemment [en cas de] nouvel événement majeur". Pour l'ensemble de l'année, "nous prévoyons une croissance faiblement positive, en moyenne de 0,3 %, mais il y a évidemment de l'incertitude", indique par ailleurs le gouverneur de la Banque de France.