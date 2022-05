Consommation : les habitudes des Français ont changé

Les clients s'adaptent à l'inflation. Presque -7% d'achats ont été effectués en grande distribution en avril. Quand on détaille la liste des courses, on voit que les habitudes de consommation ont clairement changé.

Une inflation à des niveaux historiques et des consommateurs qui s'adaptent dans les rayons. "Les sacs de courses sont certainement moins remplis qu'avant", dit une cliente. Conséquence : des chariots un peu moins remplis, de -6.5 % en un an, et des consommateurs qui regardent de plus près les étiquettes. Les marques des distributeurs premier prix sont plébiscitées, à +15.8%. Les marques nationales, elles, sont en baisse de 3,5 %. "On est obligé de regarder les prix, c'est systématique", dit une passante.

Les Français consomment davantage en dehors de leur domicile

Les produits bio reculent fortement, de 11,5%. La baisse des achats a été particulièrement marquée en avril, mais à la même époque l'an dernier, les comportements des consommateurs étaient bien différents, rappelle une experte : "L'année dernière, nous étions confinés [...] Les Français consomment davantage en dehors de leur domicile, donc ça explique la baisse sur les ventes des produits alimentaires", dit Emily Mayer, spécialiste des produits de grande consommation à l'institut IRI. En dehors de l'alimentaire, les ventes de produits d'hygiène sont en net recul, notamment avec la fin du port du masque.