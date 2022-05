Consommation : l'inflation n'a pas été aussi forte en France depuis 37 ans

Avec un taux de 5,2 %, l'inflation n'avait pas été aussi élevée en France depuis 1985. Les prix de l'alimentation et de l'énergie sont ceux qui ont le plus augmenté.

Mardi 31 mai, l'inflation atteint 5,2 %. Les plus fortes hausses se font ressentir dans le secteur de l'alimentation, dont les prix ont augmenté de 4,2 %, et l'énergie qui a pris 28 %. La France n'avait pas atteint un tel niveau d'inflation depuis 1985, mais celui-ci reste inférieur aux taux des années 70 et 80, où la hausse des prix dépassaient les 13% . "Les secteurs industriels sont très impactés, la métallurgie, la chimie, la pharmacie, l'électronique", constate Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France.

L'augmentation des salaires n'est pas forcément la solution

Avec la hausse des prix, le pouvoir d'achat des ménages a reculé de 1,9 % au premier trimestre 2022. Pour y répondre, le gouvernement a augmenté le taux du livret A en février 2022. Une augmentation des salaires pourrait aggraver l'inflation. "Lorsque les entreprises accordent des hausses de salaire à leurs salariés, ils ont tendance à répercuter les hausses sur leur prix de vente (…) c'est comme ça que la boucle commence à s'enclencher", explique Stéphanie Villers, économiste.