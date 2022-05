Inflation : Jean-François Copé dénonce les "chèques" du gouvernement aux Français

"Ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'on est encore en train de mentir aux gens, on est en train de leur dire 'on va vous faire des chèques'" pour faire face à l'inflation, a déclaré Jean-François Copé, le maire Les Républicains de Meaux (Seine-et-Marne), mardi 31 mai sur franceinfo. Il était interrogé sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat du gouvernement, qui sera le premier texte examiné au parlement si Emmanuel Macron obtient une majorité à l'Assemblée à l'issue des élections législatives, alors que l'inflation en France a continué d'accélérer en mai pour atteindre 5,2 % sur un an, selon une première estimation publiée ce mardi par l'Insee.

"Il y a le chèque carburant, puis après il va y avoir le chèque habillement, puis le chèque ameublement, je rappelle que tout cela ne tombe pas du ciel", a raillé l'ancien ministre délégué au Budget sous Nicolas Sarkozy. Pour lui, l'inflation est liée "à l'accumulation crise sanitaire puis guerre en Ukraine qui fait que nous avons des problèmes d'approvisionnement sur de très nombreux secteurs et que si cela se traduit par de la dépense publique supplémentaire, c'est de la dette pour le financement".

"Travailler plus" pour être "payé plus"

"Il faut le dire aux Français : on ne peut pas faire simplement des chèques, ça ne marche pas comme ça", a-t-il assuré. Selon lui, "si l'on prend des mesures pour compenser cette hausse des prix, la meilleure manière de le faire, c'est d'augmenter les salaires".

"Si on veut augmenter les salaires, il faut réformer le marché du travail." Jean-François Copé à franceinfo

"Si on augmente les salaires et qu'on ne produit pas plus en même temps, c'est mécanique, on va plomber la compétitivité de nos entreprises", a-t-il détaillé. Aussi, pour être "payé plus", il faut "travailler plus".