Une explosion dans une usine classée Seveso de l'Yonne fait deux blessés graves

"La situation est redevenue normale sur le site", précise la préfecture.

Une explosion dans une usine classée Seveso a fait trois blessés, dont "deux en urgence absolue", jeudi 7 juin, à Saint-Julien-du-Sault (Yonne), a annoncé la préfecture. Selon les pompiers, cités par France 3 Bourgogne Franche-Comté, l'une des victimes a dû être héliportée.

L'accident, survenu à 10h42 dans un bâtiment de stockage, serait lié à des travaux de maintenance dans cette entreprise spécialisée dans la fabrication et la conception de matériaux d’étanchéité et d'isolation. La préfecture précise que "le feu a été rapidement éteint par le personnel de l'établissement" et que "la situation est redevenue normale sur le site".

L'établissement est classé Seveso seuil haut, la catégorie la plus dangereuse. En 2012, une explosion suivie d'un incendie avait déjà eu lieu dans l'établissement. En mars 2016, le site avait dû être évacué après un départ de feu dans un silo.