Suède : une giga-usine de batteries électriques au coeur de la Laponie

C’est au cœur de la Laponie que la Suède a pris le virage de l’électrique en construisant la future plus grande usine de batteries d’Europe.

Elle est sortie de terre en quelques mois seulement. Une fierté pour toute la Suède, surtout la fierté d’une petite entreprise qui a su parier avant les autres sur l’envolée des véhicules électriques.

Les premières batteries électriques devraient sortir de l’usine d’ici la fin de l’année pour le plus grand bonheur de Fredrik Hedlund, son directeur. "Quand ce sera fini, ce premier bâtiment aura la capacité de production de 16 gigawatts, cela correspond à l’équivalent de 300 000 véhicules électriques par an."

Une première en Europe

À l’intérieur une technologie de pointe. Qui fonctionne grâce à l’énergie hydraulique fournie par les lacs de la Laponie. « C’est le plus important pour faire tourner une usine comme celle-ci, disposer de beaucoup d’énergie et si possible de l’énergie propre. » C’est à partir d’électrode produite sur place que seront fabriquées les futures batteries en lithium.

L’idée est venue de deux anciens de l’usine Tesla. En quatre ans ils ont collecté plus de 5,5 milliards d’euros, est construit la seule usine d’Europe qui ne soit pas sous pavillon américain ou asiatique. À terme 3000 personnes travailleront sur place.