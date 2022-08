Sites Seveso : quelles règles ces usines doivent-elles respecter ?

Usines d’engrais, sites de stockages pétroliers ou chimiques, ou encore stations d’épuration. En France, de nombreux sites sont classés à haut risque, on les appelle Seveso. Ce sont des usines dans lesquelles on retrouve des substances dangereuses en quantité, qui présentent un danger pour la santé humaine et l’environnement, et qui pourraient être à l’origine d’explosions et d’incendies. En France, il y a 1 301 sites Seveso, dont 692 dits de seuil haut, c’est-à-dire à très haut risque.

Maîtriser le danger

Ces entreprises ont l’obligation de maîtriser le danger lié à leur activité. Elles doivent, par exemple, recenser et déclarer les substances dangereuses, mener des études de danger, établir des plans de prévention des accidents, ainsi qu’informer les riverains et les personnels sur les risques. En effet, les sites Seveso sont souvent situés à proximité d’habitations.