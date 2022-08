Dordogne : une explosion dans une usine classée Seveso de Bergerac, huit blessés, dont un grave

Une explosion a retenti dans une usine de Bergerac classée Seveso seuil haut, mercredi 3 août, en début d'après-midi, et a été suivie par un incendie, rapporte France Bleu Périgord. Huit personnes ont été blessées, dont une gravement. Néanmoins, aucun pronostic vital n'est engagé. 35 personnes ont aussi été incommodées par les fumées.



Tout le site de cette ancienne pourdrerie a été évacué. Les secours sont sur place. Les autorités demandent aux riverains d'éviter le secteur.

Information incident poudrerie : Une explosion a été entendue à la poudrerie en début d'après-midi. Nous vous demandons d'éviter le secteur. Plus d'informations à venir. pic.twitter.com/c2Cw3wBtrQ — Bergerac (@VilledeBergerac) August 3, 2022

Le risque de propagation est faible, compte tenu du peu de vent, indique la police à franceinfo. Le risque de toxicité est aussi faible, a affirmé la préfecture de Dordogne à franceinfo car "une fois que la nitrocellulose a explosé, il ne se passe plus rien".

Le site classé Seveso seuil haut

L'incident a eu lieu dans l'usine Manuco qui emploie 80 personnes sur le site d'Eurenco dont elle est une filiale. Elle fabrique de la nitrocellulose, utilisée dans la composition des poudres pour l'armement militaire, le tir sportif ou encore la dynamite.

Le site est classé Seveso seuil haut en raison du "risque incendie et toxique", du "stockage" et de la "manipulation de produits explosifs et d'acides" selon un document de la préfecture de Dordogne.