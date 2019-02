Seine-Maritime : la plus grosse usine Nutella au monde à l'arrêt

En temps normal, 600 000 pots de Nutella sortent chaque jour de l'usine de Villers-Écalles (Seine-Maritime), la plus grosse usine au monde de la marque italienne. Un défaut de qualité a été repéré. Les consommateurs doivent-ils s'inquiéter ? "Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que deux produits sont concernés : le Nutella et les Kinder Bueno. En cause, un défaut de qualité repéré mardi dernier [19 février] sur l'une des matières premières utilisées dans les deux recettes des produits", explique le journaliste Julien Duponchel, en duplex sur place.

Aucun produit actuellement en vente n'est concerné

"S'agit-il d'un problème bactériologique ? Pour l'instant, le groupe Ferrero ne souhaite pas se prononcer et indique mener une enquête en interne, mais il essaie de rassurer les consommateurs, en indiquant qu'aucun produit actuellement en vente sur le marché n'est concerné par ce défaut. La fermeture d'une usine est rarissime, alors ici, les 400 salariés s'interrogent sur l'ampleur du problème, mais aussi sur la date de reprise de l'activité. Le groupe Ferrero promet plus d'informations dans les prochains jours", conclut Julien Duponchel.

