Les plats cuisinés en manque de viande

Même si les restaurants et traiteurs italiens se multiplient, de nombreux Français préfèrent acheter leurs raviolis en boîte ou barquette au supermarché. Ils sont souvent au bœuf, mais comme aucune réglementation ne fixe de quantité minimale de viande, certaines marques en profitent. Une association de défense des consommateurs (CLCV) révèle que sur 47 références, 60% contiennent moins de 8% de viande.

Les produits qui contiennent le plus de viande ne sont pas les plus chers

Les écarts de quantité de viande entre les marques sont importants. Un constat qui dépasse le cadre des raviolis. Les lasagnes et les hachis parmentier sont aussi concernés. L'association incite donc les consommateurs à bien éplucher les étiquettes, d'autant que les produits qui contiennent le plus de viande ne sont pas les plus chers.

Le JT

Les autres sujets du JT