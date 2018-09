L'instant détox : du porc ou du bœuf dans des produits laitiers

La plupart des industriels pointés du doigt par Foodwatch (Nestlé, Orangina, Yoplait, Cémoi, Haribo, Bonduelle, Unilever, Carrefour) se sont défendus de toute pratique illégale en ne mentionnant pas les substances animales sur leurs étiquettes. Dans sa vidéo tournée dans Paris, le journaliste Julien Pain fait remarquer à des piétons qu'il y a, par exemple, de la gélatine d'origine bovine dans les yaourts Panier de Yoplait 0%.

Yoplait opaque

Dans une pétition, Foodwatch demande à Yoplait de mentionner la gélatine de bœuf sur ses emballages de yaourts. Le président de la marque a indiqué que "la gélatine de bœuf est présente dans une quantité mise en œuvre inférieure à 0,5%" et précisé que "la sécurité de chaque additif est systématiquement évaluée et validée par les autorités de santé publique de l'UE".

Mégane Ghorbani, de l'ONG Foodwatch, lui répond que "ce n'est pas parce que c'est légal qu'il ne faut pas être plus transparent. Il y a d'autres fabricants qui indiquent l'origine de la gélatine et on ne comprend pas pourquoi Yoplait ne veut pas le faire".

