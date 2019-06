Entre plaisir et inflation, soixante ans de consommation à la Française

Dans les années 1960, les courses deviennent un passe-temps agréable. Les Français profitent alors de l'opulence après les privations de la guerre et la misère. Édouard Leclerc lance son premier magasin, c'est un coup dur pour les épiciers des villes. Des prix qui baissent, des salaires qui augmentent, les Français vivent de mieux en mieux et consomment de plus en plus. La part du budget dédié à l'alimentation baisse, car les ménages ont désormais les moyens de dépenser leur argent dans de l'équipement d'intérieur. Téléviseurs, voitures, loisirs... La consommation connait son âge d'or grâce aux crédits proposés par les grands magasins.

Le choc pétrolier de 1973

En 1975, Eddy Mitchell chante alors ces dépenses frénétiques dans À crédit et en stéréo. Deux ans plus tôt, c'est le premier choc pétrolier, le pouvoir d'achat baisse et beaucoup tombent dans la spirale du surendettement. Face à la surconsommation et au gaspillage, les écologistes et le bio émergent. Des décennies plus tard, internet bouleversera la façon d'acheter des Français. Consommer reste un besoin, autant qu'un plaisir.

