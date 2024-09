Duralex : depuis la création de la Scop, la société a remis "le moteur à la fusée Duralex", se réjouit son directeur général

Depuis la reprise de l'entreprise Duralex en Scop, la société a remis "le moteur à la fusée Duralex", se réjouit son directeur général François Marciano, invité de France Bleu Orléans mardi 3 septembre. "On a démarré avec une page blanche, donc il a fallu demander des autorisations d'exploiter et toutes les autorisations nécessaires pour ouvrir une entreprise, détaille François Marciano. Tout ça est à jour et depuis le 19 août, on a commencé à réexpédier dans le monde entier. Duralex a relancé sa machine", se félicite-t-il.

Tous les salariés sont désormais associés. "On travaille d’abord pour les Duralexiennes et les Duralexiens. La grande différence, c'est que maintenant que Duralex est passée en Scop, toutes les équipes font extrêmement attention aux lumières, font attention aux produits, font attention à ne pas gâcher", explique le directeur général.

La société a recruté une nouvelle équipe commerciale et marketing pour relancer les ventes digitales, par internet. "La priorité pour la Scop, c'était déjà de trouver l'homme de la situation. On a embauché Vincent Vallin [le directeur de la stratégie]". Il sera chargé de "construire une équipe à l'international". Car les exportations représentent "80% de nos ventes, et donc c’est remettre le moteur à la fusée Duralex, c'est-à-dire une équipe commerciale et marketing pour aller dans le digital, redévelopper la marque et la moderniser".

Des opérations marketings pour relancer les ventes

Duralex a encore beaucoup de stocks à écouler, environ 20 millions de pièces, rappelle France Bleu Orléans. Son redémarrage n'est pas à 100% pour le moment : "Une entreprise comme Duralex, c'est cinq lignes de production. Actuellement, elle sort 40 palettes toutes les huit heures. Sa puissance de feu est de 1 200 palettes jour. Donc, imaginez le delta, prévoit le directeur général. On peut vraiment équiper tous les Français et toutes les Françaises".

Duralex lance plusieurs opérations marketing pour faire décoller les ventes. La société vient d'éditer un pack en édition limitée baptisé "Allons enfants de la cantine", avec six verres, en partenariat avec le Slip Français. "On est déjà 1 200 packs [commandés] ce matin, alors que ça a été mis en ligne hier après-midi". Ce pack est "avant tout un soutien" pour la Scop.

L'année prochaine, pour fêter ses 80 ans, la société "va demander aux jeunes Français de nous dessiner le prochain verre Duralex. Les Français méritent ça. Ils nous aident", annonce François Marciano.