Consommation : l’indice de réparabilité bientôt étendu à de nouveaux appareils électroménagers

À partir du 4 novembre, le nombre d’appareils électroménagers notés va pratiquement doubler. "Tous les lave-linge à chargement par le dessus, tous les lave-vaisselle, aspirateurs et nettoyeurs à haute pression pourront plus facilement être comparés. Avec toujours le même principe : l’indice de réparabilité va de 0 à 10. 10 étant la meilleure note, l’appareil le plus facilement réparable, avec un code couleur qui va du rouge au vert", détaille David Boéri, sur le plateau du 19/20, jeudi 20 octobre. Ainsi, plusieurs critères sont pris en compte : la précision de la documentation technique, la facilité de démontage de l’appareil et la disponibilité et le prix des pièces détachées pour le réparer.



De plus en plus de réparations

Cet indice a-t-il déjà donné des résultats ? "Pour l’instant, seule la France l’a mis en place. En janvier 2021, les professionnels de l’électroménager avaient dressé un premier bilan. Pour les lave-linge à hublot, en seulement un an, 1 000 références avaient déjà été calculées, avec une note moyenne de 7,2, ce qui est plutôt un bon résultat. Les fabricants, qui sont tous de grands groupes internationaux, ont globalement joué le jeu", poursuit le journaliste. Certains ont même parfois revu la conception de certains appareils pour ne pas apparaître comme de mauvais élèves. Le nombre de réparations a donc tendance à augmenter. Pour connaître la note d’un appareil déjà acheté, on peut se rendre sur le site mon-indice-de-réparabilité.fr. Avec la référence de ses équipements, on peut retrouver toutes les notes déjà calculées. Elles seront remises à jour progressivement après le 4 novembre.