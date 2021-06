Conflit entre Airbus et Boeing : l'Union européenne et les Etats-Unis suspendent les droits de douane punitifs pour cinq ans

Une trêve avait été décidée en mars et s'appliquait jusqu'au 11 juillet. Sa prolongation est le nouveau signe d'une volonté d'apaisement entre les deux blocs, après les années Trump.

C'est un soulagement pour les deux camps. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confirmé mardi 15 juin un accord entre l'UE et les Etats-Unis pour résoudre leur vieux conflit sur les subventions illégales accordées aux avionneurs Airbus et Boeing. "Nous avions décidé conjointement de résoudre cette dispute. Aujourd'hui, on a tenu promesse", a-t-elle déclaré, alors que le président américain, Joe Biden, est en visite à Bruxelles.

Une "excellente nouvelle" pour la France

Les deux parties ont accepté de suspendre pendant cinq ans les droits de douane punitifs qu'ils s'infligent dans le cadre de ce contentieux. Une trêve avait été décidée en mars et s'appliquait jusqu'au 11 juillet. Sa prolongation est le nouveau signe d'une volonté d'apaisement entre les deux blocs, après les années Trump. En 2019, Donald Trump avait obtenu, en représailles, des surtaxes douanières de 25% sur des produits européens dont le vin. L'UE avait réagi en imposant des droits de douanes sur 4 milliards de dollars d'exportations américaines.

C'est "une excellente nouvelle pour les entreprises françaises et européennes", a réagi le ministre français du Commerce extérieur, Franck Riester. Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a également salué cet accord et appelé à "conclure définitivement" ce dossier, dans une déclaration transmise à l'AFP.