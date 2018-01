Chine : l'empire de la robotique

Ils envahissent la Chine : 1069 robots humanoïdes dansent simultanément, un record. Mélomanes, danseurs, compagnons ou serveurs, la révolution robotique est en marche en Chine. Dnas un centre de tri, 700 robots travaillent jour et nuit, tous les jours, sans erreur et à une vitesse impressionnante. Les humains ont presque disparu, mis à part les informaticiens et réparateurs de robots. D'ici un an, un tiers des robots utilisés dans le monde le sera en Chine.

Le robots présents partout ?

La population active diminue, le prix de la main-d'oeuvre augmente, la modernisation s'impose partout, les autorités sont ambitieuses pour leur industrie. Même les bouddhistes s'y mettent : dans un monastère proche de Pékin, un moine robot accueille les visiteurs. Il répond à toutes sortes de questions sur la vie du Bouddha, le bonheur ou la réincarnation...

