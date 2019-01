VIDEO. "Est-ce que chacun ne devrait pas payer selon son pouvoir ?" : ces doléances de 1789 pourraient avoir été écrites par des "gilets jaunes" en 2019

"Ouvrez le 1", nouveau magazine de Franceinfo (canal 27) présenté tous les mercredis à 22h30 par la journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et Eric Fottorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1, demande chaque semaine à une personnalité de lire un texte en rapport avec son thème d'actualité.

Pour ce troisième numéro, la rubrique A voix haute donne la parole au comédien Emmanuel Noblet qui lit un passage des doléances des paysans de Culmont, près de Langres (Haute-Marne), datant de 1789… mais qui pourrait avoir été écrit en 2019 (Les Origines de la France contemporaine, par Hippolyte Taine, Ed. Robert Laffont).

"Ce sont les riches qui payent le moins"

"Sire, nous sommes accablés d’impôts de toutes sortes ; nous vous avons donné jusqu’à présent une partie de notre pain, et il va bientôt nous manquer si cela continue. Si vous voyiez les pauvres chaumières que nous habitons, la pauvre nourriture que nous prenons, vous en seriez touché. Cela vous dirait mieux que nos paroles que nous n’en pouvons plus et qu’il faut nous diminuer.Ce qui nous fait bien de la peine, c’est que ceux qui ont le plus de bien paient le moins.

Nous payons la taille, et tout plein d'ustensiles, et les ecclésiastiques et les nobles, qui ont les plus beaux biens, ne payent rien de tout cela. Pourquoi donc est-ce que ce sont les riches qui payent le moins et les pauvres qui payent le plus ? Est-ce que chacun ne doit pas payer selon son pouvoir ? Sire, nous vous demandons que cela soit ainsi, parce que cela est juste."

Extrait du magazine "Ouvrez le 1" diffusé mercredi 30 janvier 2019 sur Franceinfo (canal 27).

