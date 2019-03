Impôts : le gouvernement planche sur la suppression de la déclaration de revenus

Remplir sa déclaration d'impôts, ce geste fera-t-il bientôt partie du passé ? Le gouvernement travaille à sa suppression. "J'ai horreur de ça", "si tout est pré-rempli, pourquoi pas", estiment des personnes interrogées par France 3. Mardi 19 mars, le ministre de Comptes publics, Gérald Darmanin a évoqué de nouveau cette idée lors d'une conférence. Avec le prélèvement à la source, l'administration connait maintenant les revenus de beaucoup de Français.

Questions sur les crédits d'impôt

Restent des questions sur les crédits d'impôt, les dons aux associations et gardes d'enfants, les syndicats craignent que les citoyens soient perdus. "Comment je fais valoir ces réductions et crédits d'impôt ? Et à quel moment je les fais valoir ?", interroge François-Xavier Ferrucci, secrétaire général Solidaires finances publiques. En attendant, Bercy assure qu'il faudra encore remplir sa déclaration d'impôt cette année.

