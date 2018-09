Chine : la star Fan Bingbing portée disparue

C'est la star incontestée du cinéma chinoise : Fan Bingbing, bientôt 37 ans, toujours poursuivie par des hordes de fans à chacun de ses apparitions. L'une des dernières fois qu'elle a foulé un tapis rouge, c'était en France, au Festival de Cannes en mai dernier. Mais depuis trois mois, l'actrice est introuvable. C'est la rumeur la plus tenace : l'actrice égérie de nombreuses marques, 40 millions d'euros de revenus l'an dernier, n'aurait pas tout déclaré au fisc. Soupçonnée de fraude fiscale, elle pourrait être entre les mains des autorités, en prison ou en résidence surveillée, pour l'exemple.

Son nom retiré des affiches de films

Le lynchage en règle a commencé. Elle était une star internationale montante, ici dans le blockbuster X-Men : Days of Future Past. Elle est maintenant en train de perdre tous ses contrats. Son prochain film doit sortir au mois d'octobre. Elle y donne la réplique à l'acteur américain Bruce Willis, mais ici, en Chine, son nom a déjà purement et simplement été retiré des affiches. Nul ne sait si le film sortira ici et beaucoup de gens se demandent si sa carrière n'est pas bel et bien terminée.

