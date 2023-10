Rénovation énergétique : un rapport appelle le gouvernement à acter un "changement de paradigme"

La députée écologiste Julie Laernoes et la députée Renaissance Marjolaine Meynier-Millefert formulent 47 propositions pour privilégier l'isolation et la rénovation globale des logements.

En 2017, la France a consommé en moyenne 13,8 kilogramme équivalent pétrole par m2 (kgep/m2) pour se chauffer, soit 4 kgep/m2 de plus que la moyenne européenne. La rénovation énergétique des bâtiments doit devenir un "chantier prioritaire", intime un rapport parlementaire, adopté mercredi 4 octobre par l'Assemblée nationale.

Les 47 propositions que ce rapport formule sont le fruit d'une mission d'information de l'Assemblée nationale pilotée par les députées EELV Julie Laernoes et Renaissance Marjolaine Meynier-Millefert. Le texte enjoint les autorités à "changer de paradigme", en privilégiant l'isolation et la rénovation globale des logements. "Les objectifs de rénovation énergétique des bâtiments constituent un impératif énergétique, climatique et social", soulignent les rapportrices. Le bâtiment est le quatrième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, dans l'Hexagone.

La France compte actuellement 7,2 millions de logements considérés comme des passoires énergétiques. D'ici à 2050, 95% du parc immobilier doit faire l'objet d'une rénovation globale et performante, ce qui n'est pas le cas de la majorité des rénovations réalisées jusqu'à présent, souligne le rapport. Un reste à charge trop important, de l'ordre, parfois de "plusieurs dizaines de milliers d'euros" dissuade encore les propriétaires de mener à bien tous les travaux nécessaires : c'est pour cette raison que les deux rapportrices en appellent à un relèvement "très substantiel et rapide des dépenses publiques en faveur de la rénovation énergétique" ainsi qu'à une facilitation des recours aux prêts dédiés.