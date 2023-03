Énergie : des règles plus strictes pour les passoires énergétiques

À partir du samedi 1er avril, il faudra fournir un audit énergétique en cas de vente d'une maison très énergivore. Qui est concerné par cette nouvelle obligation ? Les précisions de David Boéri, en direct sur le plateau du 19/20, jeudi 30 mars.

C'est une nouvelle étape dans la chasse aux passoires thermiques, "autrement dit toutes les maisons individuelles et les logements collectifs qui sont classés F ou G, la plus mauvaise note en termes d’isolation et de consommation d’énergie", précise le journaliste David Boéri, présent sur le plateau du 19/20, jeudi 30 mars. "À partir du 1er avril, cet audit devra être présenté aux éventuels acheteurs, dès la visite du bien, mais attention : les copropriétés ne sont pas concernées. Ce sont uniquement les biens immobiliers vendus par un seul propriétaire", poursuit David Boéri.





L’audit doit proposer des options de travaux



"Cet audit doit en plus proposer, à minima, deux options de travaux de rénovation pour que le logement ne soit plus une passoire thermique, en précisant à chaque fois leur nature et leur coût", déclare le journaliste. Qui est habileté à mener ces études ? "Vous pouvez vous adresser à un bureau d’études, un diagnostiqueur immobilier, ou à une société d’architectes. Tous doivent être formés et qualifiés. La liste est disponible sur le site officiel France-renov.gouv.fr", conclut David Boéri.