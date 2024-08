Immobilier : le montant total des nouveaux crédits au plus bas depuis 10 ans au premier semestre, selon la Banque de France

Les nouveaux crédits immobiliers sont tombés au plus bas depuis dix ans au premier semestre, selon les données publiées lundi 5 août par la Banque de France. Les acheteurs, coincés entre des taux toujours élevés et les prix qui ne baissent pas ou peu, se font rares.

Le montant total des nouveaux crédits à l'habitat hors renégociations s'est élevé à 47,3 milliards d'euros entre janvier et juin 2024, en baisse de 36% sur un an et au plus bas depuis 2014. Le taux d'intérêt moyen de ces nouveaux prêts est pourtant un peu plus favorable aux emprunteurs, selon la même source, passant de 4,17% en janvier à 3,70% en juin. Ces taux s'entendent hors frais et assurance. Ce taux était encore deux fois et demi inférieur au premier trimestre 2022, à 1,80%.

Si ce léger mouvement de baisse et des appels du pied des banques sont normalement de nature à dynamiser le marché, les candidats à la propriété ne se bousculent pas au portillon. Le frein principal est partagé par l'ensemble des acteurs du marché : un prix de l'immobilier toujours élevé. Le contexte politique du mois de juin a ajouté un degré d'incertitude et d'attentisme pour les ménages.