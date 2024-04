Crédit immobilier : trois questions sur la baisse des taux, dont le recul est plus rapide que prévu

Les taux des crédits immobiliers commencent à baisser. Ils viennent de repasser sous la barre des 4%, selon l'Observatoire crédit logement publié mardi 16 avril. Le début de l'année 2024 n'a donc rien à voir avec 2023. Dans le détail, les taux moyens ont atteint 3,99% au premier trimestre 2024, 3,90% au mois de mars et même 3,83% mi-avril. En décembre, il y a moins de quatre mois, les candidats à l'accession à la propriété empruntaient à 4,21%.

1 La baisse était-elle prévue ?

Le recul est rapide et même un peu surprenant. L'Observatoire crédit logement tablait en janvier dernier sur une stabilisation des taux au cours du premier trimestre 2024 et puis seulement une baisse au fil des mois. L'Observatoire prédisait ainsi une baisse des taux à partir du second semestre, avec un taux d'emprunt moyen aux alentours de 3,25%. Ils sont aujourd'hui à 3,83%, la baisse s'est amorcée en avance.

2 La baisse est-elle de nature à relancer le marché immobilier ?

La baisse des taux est encore lente et hésitante, mais le moteur redémarre. En 2023, le nombre de prêts accordés a baissé de 40%. La baisse était à nouveau de 35% entre début 2023 et début 2024. Depuis la fin de l'année dernière, c'est reparti dans l'autre sens : la demande de crédit a augmenté de 46% entre décembre et mars. Les banques ont la volonté de prêter, un acte redevenu rentable pour elles, avec à la clé de potentiels nouveaux clients. Mais ce sont les emprunteurs qui ne se bousculent pas. Ils attendent une baisse des prix, une baisse des taux voire les deux à la fois.

3 Les taux vont-ils encore baisser et jusqu'où ?

Selon l'Observatoire crédit logement, les taux seront aux alentours de 3,25% à la fin de l'année 2024. Cette baisse se produit notamment sous l'influence de la BCE, la Banque centrale européenne, qui est censée baisser ses taux directeurs à partir du mois de juin prochain. La baisse peut aussi reposer sur un assouplissement des règles qui encadrent l'octroi de crédit immobilier. Aujourd'hui, la barre d'endettement maximum pour les emprunteurs est fixée à 35%. Les députés vont débattre de sa réforme fin avril.

Mais une tendance est déjà très encourageante : le montant moyen des opérations immobilières remonte pour la première fois depuis des mois. Après une chute mémorable, le montant moyen d'une vente s'établit à 214 000 euros au premier trimestre 2024. Il était passé de 266 000 euros en 2022, à 208 000 euros fin 2023. Moins de mètres carrés dans des zones plus éloignées : les acquéreurs ont progressivement renoncé au logement de leur rêve. Cela commence à changer, le rêve serait donc à nouveau permis.