Coronavirus : les locations repartent à la hausse

Des panneaux "à louer" fleurissent aux fenêtres des appartements, surtout à Paris. Les offres de locations sont en hausse partout en France (+ 25%) et plus particulièrement à Paris ( + 64%), par rapport à l’année dernière. Bordeaux enregistre pour sa part une hausse de 39% et Nice une augmentation de 52%. Une situation qui s’explique notamment car les locataires ont rendu leur appartement plus tardivement à cause du confinement.

Plusieurs biens à louer par immeuble

Pascal Julia, directeur d’une agence immobilière, officie en banlieue parisienne. Il se retrouve avec plusieurs biens à louer par immeuble. "Là, on a le rez-de-chaussée qui s’est loué, le premier étage qui est à louer et le quatrième étage qui s’est loué également", raconte-t-il. Par ailleurs, les propriétaires, qui louaient souvent à des étrangers, ont délaissé les plateformes comme Airbnb pour proposer de nouveau leurs biens en location classique, sur des durées plus longues.